Beyaz Saray Düştü (White House Down) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Aksiyon ve gerilimin zirveye ulaştığı 2013 yapımı Beyaz Saray Düştü (White House Down), bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Roland Emmerich'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, Channing Tatum ve Jamie Foxx başrolleri paylaşırken, Beyaz Saray'a düzenlenen paramiliter saldırı sonrası gelişen soluksuz bir kurtarma operasyonu ekrana taşınıyor. İşte filme dair detaylar...
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Beyaz Saray Düştü filmi gündeme geldi. 2013 yapımı Beyaz Saray Düştü filmi, Channing Tatum ve Jamie Foxx’un sürükleyici performanslarıyla 25 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Roland Emmerich’in oturduğu film, aksiyon ve duyguyu bir araya getiren yapısıyla yeniden dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...
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BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Beyaz Saray Düştü (White House Down), Başkent Polisi olarak görev yapan John Cale’in (Channing Tatum) hikayesini anlatıyor. Cale, en büyük hayali olan ABD Başkanı James Sawyer’ı (Jamie Foxx) korumak için Gizli Servis’e başvurur, ancak başvurusu reddedilir. Bu haberi kızı Emily’ye (Joey King) söyleyerek onu hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cale, kızı ile birlikte Beyaz Saray’ı gezmeye karar verir. Ancak baba-kız tur sırasında, ağır silahlarla donanmış paramiliter bir grup tarafından Beyaz Saray ansızın işgal edilir. Hükümetin kaosa sürüklendiği bu ortamda, John Cale’in zamana karşı yarışarak hem kızını, hem başkanı, hem de ülkeyi kurtarması gerekmektedir. Film, aksiyon dolu sahneleri, duygusal baba-kız ilişkisi ve politik gerilim unsurlarıyla izleyicilere soluksuz bir deneyim sunuyor.
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BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Channing Tatum
Jamie Foxx
Maggie Gyllenhaal
Jason Clarke
Richard Jenkins
James Woods
Michael Murphy
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