Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları

Hollanda'nın başkenti Lahey'de bu hafta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde liderler, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti.

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NATO Zirvesi'nden öne çıkan iki başlık oldu: biri bugüne kadar gerçekleşen en pahalı zirve olması, diğeri de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump'a "baba" diye hitap etmesi.

BEYAZ SARAY'DAN İKİ İLGİNÇ PAYLAŞIM

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii — The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025

Beyaz Saray, Rutte'nin bu hitabını ciddiye aldı ve sosyal medya hesabından iki kez buna ilişkin video paylaştı. Trump, ABD'ye döndükten sonra Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Usher'ın "Hey Daddy (Daddy's Home)" şarkısı ve Trump'ın Lahey'deki NATO zirvesinden görüntüler yer aldı.

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Beyaz Saray'dan gelen bir sonraki paylaşımda da üzerinde "Daddy's Home" yazan bir tişörtün bulunduğu video yayınlandı.

RUTTE'NİN TRUMP'A "BABA" HİTABI

NATO Zirvesi kapsamında Trump ve Rutte arasında yapılan ikili görüşmede Trump, İsrail ve İran'ı "okul bahçesinde kavga eden iki çocuk" olarak nitelendirmişti.

Trump, "Biliyorsunuz, deli gibi kavga ediyorlar. Onları durduramıyorsunuz. Bırakın iki üç dakika kavga etsinler, sonra durdurmak kolay" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Rutte, "Bazen babanın onları durdurmak için sert bir dil kullanması gerekir" demişti. Rutte'nin Trump'a yönelik "baba" nitelendirmesi de gündem oldu. Rutte daha sonra "baba" nitelendirmesi kullanmasını savunmuş ve Trump'a övgülerini sürdürerek, onu "iyi bir dost" olarak tanımlamıştı. ZİRVENİN MALİYETİ 183 MİLYON EUROYU GEÇTİ Hollanda basınında çıkan haberlere, dakikası 1 milyon euroya mal olan zirvenin, toplam maliyeti 183,4 milyon euroyu buldu. Washington, Vilnius ve Madrid'deki önceki NATO zirvelerinin her birinde dünya liderleri üç toplantı düzenledi. NATO kaynakları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın mizacı nedeniyle yalnızca bir toplantı yapmayı tercih ettiğini söyledi. Ancak dünya liderlerinin gerçekte ne kadar süredir bir araya geldiğine bakıldığında, bu zirvenin şimdiye kadarki en pahalı zirve olduğu ifade edildi. 2013'te Galler'deki NATO Zirvesi 81,3 milyon euroya mal olmuştu. 2022'de Madrid'deki zirve için 50 milyon euro harcandı.