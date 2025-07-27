Beyaz perdenin en popüler kahramanı: Superman filmleri hangi sırayla izlenmeli?

1978'de başlayan Superman serüveni, yıllar içinde birçok farklı oyuncu ve anlatımla yeniden hayat buldu. Kimisi nostalji arayanlar için, kimisi ise modern sinemanın temposunu sevenler için ideal. Superman’i izlemek isteyenler için en kafa karıştırıcı konulardan biri ise bu filmlerin hangi sırayla izleneceği.