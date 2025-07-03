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        Haberler Objektife Takılanlar Betül Demir'den Akyaka'da yaz açılışı - Magazin haberleri

        Betül Demir'den Akyaka'da yaz açılışı

        Şarkıcı Betül Demir, yaz sezonunu Muğla'nın Akyaka beldesinde başlattı. Demir, kırmızı bikinisi ve fit haliyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:11
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        Akyaka'da yaz açılışı
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; şarkıcı Betül Demir, deniz sezonunu Akyaka'da açarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı.

        Betül Demir, rüzgarın gücünden faydalanılarak yapılan bir su sporu olan kitesurf dersi aldı.

        Betül Demir, dersin ardından serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Şarkıcı, kırmızı bikinisiyle ve fit haliyle de dikkat çekti.

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        #betül demir

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