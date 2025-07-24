Beton dökümü sırasında çöktü: 7 yaralı

İnşaatta beton dökümü sırasında çökme: 7 işçi yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaatta beton döküm sırasında meydana gelen çökme sonucu 7 işçi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta birinci katın beton dökümü sırasında çökme oldu.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bazı işçiler göçük altında kalırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken; inşaat alanında güvenlik önlemleri artırıldı.