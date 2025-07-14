Bestemsu Özdemir yeni sevgilisini paylaştı
Kısa bir süre önce Ersin Görkem ile yeni bir birlikteliğe başlayan Bestemsu Özdemir, sevgilisiyle ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 14.07.2025 - 08:22 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:22
Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz ay emekli basketbolcu Ersin Görkem ile birlikteliğini ilan etmişti.
Ersin Görkem ile bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir'den bir hamle daha geldi.
Sevgilisiyle tatile çıkan oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Htmagazin, Instagram
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