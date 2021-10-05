"KÖTÜYÜ OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Özdemir, rol aldığı dizilerde kötü karakterleri oynamayı sevdiğini ve bu durumun kendisine alan yarattığını belirtmişti.

Oyuncu, "Kötüyü oynamak inanılmaz keyifli, oynarken çok eğleniyorum. Ben sevdim kötüyü oynamayı, kötü iyiymiş. İyi kız da tamam, güzel ama kötüyü oynamak daha alan sağlıyor. Hem akılda kalıyor, hem benim için daha fazla alandemek, bu da avantaj..." şeklinde konuşmuştu.