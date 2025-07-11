Beste Kökdemir, tatilde hamilelik pozlarını paylaştı
Hamilelik haberini düğününde duyuran oyuncu Beste Kökdemir, tatilde paylaştığı karelerde belirginleşen karnını gözler önüne serdi
Giriş: 11.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:47
Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz’da nikâh masasına oturmuş, düğün sonrası paylaştığı ultrason görüntüsüyle de hamile olduğunu duyurmuştu.
Beste Kökdemir, balayından fotoğraflar paylaştı.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda iyice belirginleşen karnıyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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