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        Haberler Magazin Beste Kökdemir, düğününde bebek müjdesi verdi - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir, düğününde bebek müjdesi verdi

        Oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz'da iş insanı Fazlı Erdinç ile evlendi. Kökdemir, sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak ilk bebeğini beklediğini duyurdu

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        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 18:58 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:58
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        Düğününde bebek müjdesi verdi
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        Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç ile evlendi.

        Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç, 4 Temmuz’da nikâh masasına oturdu.

        Çift, dünyaevine; aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle girdi. Beste Kökdemir, düğünden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından bulunduğu başka paylaşımla, sürpriz bir haberi duyurdu. Kökdemir, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıkladı.

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        Beste Kökdemir, büyüyen karnının da yer aldığı bir fotoğrafı, sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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