Besmi Adası yakınındaki gemi batığının kalıntıları görüntülendi

Bizim bu zenginliği tanıtmamız dalış turizmi açısından da son derece önemli. Turistler bölgeye ilgi gösteriyor. Dalışta 1000 yıllık tarihle yüz yüze gelinirken, aynı zamanda Kaş'ın eşsiz su altı güzelliklerini de görme şansı buluyoruz" ifadelerini kullandı.