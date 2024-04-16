YAPILIŞI:

Bir tencerenin içerisine tavukları ekleyip üzerine 2 su bardağı su ilave edin. Daha sonra sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzunu da ekleyerek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın.

Ardından suyun içerisinden haşlanan tavuklarınızı alın. Didikleyin ya da dilediğiniz boyutta kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın.