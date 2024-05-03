Besin değerleri düşüyor mu: Dondurulmuş ve konserve meyve sebzeler sağlıklı mı?

FİTOKİMYASALLAR

Bu işlenmiş meyve ve sebzeler, konserve domates ve domates soslarında olduğu gibi fitokimyasalların eklenmesi nedeniyle sağlıklı bir seçimdir. Michigan State University Extension'ın "Meyve ve Sebzeler Daha Önemlidir" başlıklı makalesinde, konserve meyve ve sebzelerin taze veya dondurulmuş kadar besleyici olduğu ortaya çıktı.