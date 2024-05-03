Besin değerleri düşüyor mu: Dondurulmuş ve konserve meyve sebzeler sağlıklı mı?
Son yıllarda, dondurulmuş ve konserve meyve sebzelerin sağlık üzerindeki etkileri giderek ilgi çekiyor. Geleneksel taze ürünlere kıyasla, bu alternatiflerin besin değerleri ve sağlık yararları tartışmalıdır. Konu hakkında Michigan State Üniversitesi açıklamalarda bulundu. İşte, dondurulmuş sebzelerin sağlığına dair detaylar...
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Günümüzde hızla artan yaşam temposu ve mevsimlere bağlı olarak değişen ürün bulunabilirliği, insanları dondurulmuş ve konserve meyve-sebze ürünlerine yönlendiriyor. Peki dondurulmuş gıdalar ne kadar sağlıklı? İşte merak edilenler...
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FAZLA FARKLARI YOK!
Azımsanmayacak sayıda insan dondurulmuş gıdalara keskin bir ön yargıyla yaklaşıyor. Hâlbuki yapılan araştırmalar uygun yöntemlerle hazırlanan dondurulmuş sebze ve meyvelerin buzdolabında ya da dışarıda tutulan tazelerinden çok da farklı olmadığını gösteriyor.
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12 AYA KADAR UZUYOR!
Bu bitkilerin raf ömrü genellikle 3 ile 14 gün arasındayken dondurulmuş olanlarda bu süre 12 aya kadar uzayabilir. Üstelik besin değerlerinde büyük azalmalar yaşanmadan. Örneğin dondurulacak bir sebze genellikle besleyicilik bakımından en yüksek değerindeyken toplanır.
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FİTOKİMYASALLAR
Bu işlenmiş meyve ve sebzeler, konserve domates ve domates soslarında olduğu gibi fitokimyasalların eklenmesi nedeniyle sağlıklı bir seçimdir. Michigan State University Extension'ın "Meyve ve Sebzeler Daha Önemlidir" başlıklı makalesinde, konserve meyve ve sebzelerin taze veya dondurulmuş kadar besleyici olduğu ortaya çıktı.
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DONDURULMUŞ MEYVE VE SEBZE SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sadece kendi suyu: meyvelerin kendi suyu veya suyunda olması gerekir, asla şerbetli meyve satın almayın.
Tuza dikkat edin: Etiketlerinde sodyumu azaltılmış veya tuz eklenmemiş sebzeleri satın alın.
Açtıktan hemen sonra kullanın: Konserve sebze ve meyvelerinizden en fazla besin değerini almak için açtıktan hemen sonra kullanın.
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Sade tercih edin: Dondurulmuş meyve ve sebzeleri satın alırken yalnızca sade sebze ve meyveleri satın alın. Eklenen soslar, muhtemelen kilo alımına yol açan istenmeyen yağ ve kalorileri beraberinde getirir.
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Etiketi kontrol edin: Marketlerdeki dondurulmuş meyveler şekersiz ve şekerli çeşitlerdedir. Gıda etiketi ilave şekerleri ortaya çıkaracağından meyvenin kendi suyunda olduğundan emin olun.
Kaynak: Michigan State University, Tübitak