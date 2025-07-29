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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı!

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 18 yaşındaki forvet Zeynep Bilir'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:22
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        Beşiktaş, Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı!
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        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'mız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı. Zeynep Bilir'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

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