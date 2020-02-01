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Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı

Beşiktaş, dün İstanbul'a gelen ve gece saatlerinde transferini açıkladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada tecrübeli yıldızın 99 numaralı formayı giyeceği de belirtildi

01.02.2020 - 16:01 | Güncelleme:
Boateng

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Fiorentina'nın sezon başında Sassuolo'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt ve Barcelona kulüplerinde oynadı.

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