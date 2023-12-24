Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor. Takımı yabancı bir teknik adama teslim etmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor
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Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.
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Siyah-beyazlılar, yeni yıla kadar hoca belirsizliğini noktalamayı hedeflerken pek çok isimle temas kuruldu.
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Siyah-beyazlılar, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ve Hoffenheim'dan geçen sezonun ortalarında ayrılan Andre Breitenreiter'le yoğun bir görüşme trafiği içerisinde.
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Adaylar arasında şimdilik bu iki isim öne çıksa da siyah-beyazlılar, farklı isimler için de nabız yokluyor.
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Beşiktaş yönetiminin temasta bulunduğu diğer isimler ise şöyle:
- Oliver Glasner
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- Ernesto Valverde
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- Fabio Cannavaro
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- Stanislav Cherchesov
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- Bruno Genesio
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