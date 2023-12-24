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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum

        Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla sürüyor. Takımı yabancı bir teknik adama teslim etmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 24.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:16
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        • 1

          Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, yeni yıla kadar hoca belirsizliğini noktalamayı hedeflerken pek çok isimle temas kuruldu.

        • 3

          Siyah-beyazlılar, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ve Hoffenheim'dan geçen sezonun ortalarında ayrılan Andre Breitenreiter'le yoğun bir görüşme trafiği içerisinde.

        • 4

          Adaylar arasında şimdilik bu iki isim öne çıksa da siyah-beyazlılar, farklı isimler için de nabız yokluyor.

        • 5

          Beşiktaş yönetiminin temasta bulunduğu diğer isimler ise şöyle:

          - Oliver Glasner

        • 6

          - Ernesto Valverde

        • 7

          - Fabio Cannavaro

        • 8

          - Stanislav Cherchesov

        • 9

          - Bruno Genesio

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