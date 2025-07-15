Beşiktaş, 2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında ise Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte Beşiktaş-Wolfsberger maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar.