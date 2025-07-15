Beşiktaş-Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK hazırlık maçında Orkun Kökçü oynayacak mı?
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, yeni transfer Orkun Kökçü'nün Wolfsberger karşısında forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Heyecan dolu mücadele öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadro tercihi araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte, Beşiktaş-Wolfsberger maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar.
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Beşiktaş, 2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında ise Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte Beşiktaş-Wolfsberger maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar.
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BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Wolfsberger maçı, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TAMMY ABRAHAM VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
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2 HAZIRLIK MAÇI OYNADI
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
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BJK SON HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.
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