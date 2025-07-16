Beşiktaş - Wolfsberger maçı Canlı İzle!
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşıyor. Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayan müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor! Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor.
Beşiktaş:Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.
Wolfsberger: Polster, Diabate, Gruber, Wimmer, Matic, Piesinger, Sulzner, Renner, Zukic, Ballo, Kojzek.
CANLI | Beşiktaş 1-1 Wolfsberger
30' Dejan Zukic
36' Demir Ege Tıknaz
44' Marco Sulzner
45+1' Kartal Kayra Yılmaz
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de TSİ 19.30'da başlayan müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor.
Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:
Bugün:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)