Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        31
        Beşiktaş
        BJK
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş üst üste 2 galibiyete hasret - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş üst üste 2 galibiyete hasret

        Süper Lig'in 20. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 21:25 Güncelleme: 18.01.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş üst üste 2 galibiyete hasret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden Kartal, üst üste 2 galibiyet yaşama şansını da değerlendiremedi.

        Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında ligde arka arkaya 3 puan almayı başardı. Beşiktaş, söz konusu dönemde önce iç sahada Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda da Kayserispor’u 3-0 mağlup etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 70 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 70 ölü
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Habertürk Anasayfa