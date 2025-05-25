Beşiktaş üçüncülük peşinde! Rizespor muhtemel 11'i...

Bu sezon tüm kulvarlarda sahasında 23 maça çıkan Beşiktaş, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. "Kara kartal" bu maçlarda 48 gol atarken, 29 golü ise ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapılması planlanan maçı tarafsız bir ülke olan Macaristan'da oynamıştı. Beşiktaş söz konusu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.