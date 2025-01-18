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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a cevap! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a cevap!

        Beşiktaş Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş" şeklindeki sözlerini cevap verdi. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in hiçbir zaman gündemlerinde olmadığı belirtilerek, Yıldırım'a sert tepki gösterildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 23:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:30
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        Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a cevap!
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        Beşiktaş Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yapmış olduğu "Hocaya (Thomas Reis) dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan" açıklamasına sert cevap verdi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır.

        İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

        Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.

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        Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir.

        Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu’nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır.

        Robert Yüksel Yıldırım’ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

        NE OLMUŞTU?

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından Ekol Tv'ye yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Thomas Reis'e Beşiktaş'ın dolaylı yoldan teklifte bulunduğunu iddia etmişti.

        Yıldırım, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş." ifadelerini kullanmıştı.

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