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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş'tan voleybolda 12 transfer birden! - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş'tan voleybolda 12 transfer birden!

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu 12 yeni isimle güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:00
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        Beşiktaş'tan 12 transfer birden!
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        Beşiktaş Kulübü, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadın voleybol şubesine 12 transfer yaptı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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