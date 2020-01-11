Tahkim Kurulu'nun TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı oybirliğiyle reddedildi.

Bu karar üzerine Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Ajans Beşiktaş'a yaptığı açıklamayla transferi kapattıklarını belirtti. Torunoğulları'nın açıklaması şu şekilde: "TFF itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için kapanmıştır."