Modeste tamam!

Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışına giren Siyah-Beyazlılar, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı. Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda el sıkışan Kartal, oyuncuyla da ufak tefek pürüzler haricinde anlaştı.

Beşiktaş, 25 Ağustos’ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek.