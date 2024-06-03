Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
Teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde de meraklı bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlılar için daha önce de gündeme gelen Steven Berghuis'ten müjdeli haber geldi. Kartal'a Bernardeschi de önerildi
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Beşiktaş'ta hem transfer hem de teknik adam konusunda hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Siyah-beyazlılar, hoca arayışlarını bu hafta bitirmeye çalışırken transfer konusunda da 2 sıcak gelişme yaşandı.
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Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan habere göre Steven Berghuis, takımdan ayrılmak istiyor.
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32 yaşındaki futbolcunun kupalar kazanmak için geldiği Ajax'ta hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.
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Habere göre, Beşiktaş'ın daha önce önerdiği 2.milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler olabilir.
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BERNARDESCHI ÖNERİSİ
Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetimine menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor.
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Kara Kartal'a son olarak iletilen isim, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi oldu.
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Beşiktaş yönetiminin, Bernardeschi'nin transferi için Toronto ile görüşmelere başlamayı planladığı bildirildi.
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Siyah-beyazlılar teknik direktör konusunu netleştirmesinden sonra tecrübeli oyuncu için sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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Toronto ile bu sezon 17 maça çıkan Bernardeschi, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.