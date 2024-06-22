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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Paul Onuachu için dev teklif! - Son dakika BJK transfer haberi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Paul Onuachu için dev teklif!

        Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon Trabzonspor'da serglediği performansla dikkat çeken Paul Onuachu'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Nijeryalı santrfor için Southampton'a önerdiği bonservis bedeli dudak uçuklatırken, bunun yanı sıra İngiliz ekibinin Türkiye'deki kardeş kulübü Göztepe'ye de 3 oyuncu önerdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:30
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        • 1

          Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kardeş kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton aracılığıyla Beşiktaş'tan 3 oyuncu almaya hazırlanıyor.

        • 2

          Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.

        • 3

          Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Onuachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.

        • 4

          Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.

        • 5

          MONTERO, EMRE BİLGİN VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE

          Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, yine Karagümrük'te kiralık oynayan 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi.

        • 6

          Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı. Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi.

        • 7

          Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

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