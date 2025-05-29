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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt

        Beşiktaş'ta futbolculara yapılan maaş ödemelerinde aksama olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

        Giriş: 29.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:31
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        Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt
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        Beşiktaş'ta futbolcu maaş ödemelerinde sorunlar yaşandığına dair iddialar ortaya atılsa da bunların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Beşiktaşlı yetkililer, maaşların düzenli şekilde yatırılmaya devam ettiğini belirtirken futbolcuların geriden gelen bir alacağının bulunmadığı ifade edildi.

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