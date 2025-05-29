Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt
Beşiktaş'ta futbolculara yapılan maaş ödemelerinde aksama olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Giriş: 29.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:31
Beşiktaş'ta futbolcu maaş ödemelerinde sorunlar yaşandığına dair iddialar ortaya atılsa da bunların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Beşiktaşlı yetkililer, maaşların düzenli şekilde yatırılmaya devam ettiğini belirtirken futbolcuların geriden gelen bir alacağının bulunmadığı ifade edildi.
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