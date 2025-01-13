Beşiktaş'tan gençlik hamlesi: Abdurrahman Üresin için Serik'ten bilgi alındı!
Kadroyu gençleştirmeyi amaçlayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, Serik Belediyespor'dan Abdurrahman Üresin için bilgi alsa da transfer durumu teknik adamın açıklanmasından sonra netleşecek.
Teknik adam arayışlarının yanında transfer çalışmalarına da başlayan Beşiktaş'ta kadroyu gençleştirmek için hamleler yolda.
Başkan Serdal Adalı, seçim döneminde de sık sık vurguladığı yeniden yapılanma için harekete geçerken genç isimler radara alındı.
Beşiktaş bu doğrultuda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor forması giyen Abdurrahman Üresin için temas kurdu.
21 yaşındaki sağ bek için Akdeniz ekibinden bilgi alan siyah-beyazlılar, teknik direktör arayışlarının sonuçlanmasının ardından bu transferi tekrar değerlendirecek.
Abdurrahman Üresin'e Süper Lig'den Konyaspor, Bodrum FK ve Alanyaspor'un da ilgisinin olduğu öğrenildi.
Abdurrahman Üresin, bu sezon ligde 16 maçta 3 asist yaptı.