Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye göndermeler!

Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.