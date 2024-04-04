Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza transfer kancası!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan siyah-beyazlılar için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
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Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Barcelona forması giyen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak istiyor.
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BEŞİKTAŞ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Haberde, sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden orta saha oyuncusunun İspanya'dan ayrılmak istemediği belirtilirken, siyah-beyazlı takımın oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
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Öte yandan oyuncuyu ikna etmesi halinde Beşiktaş'ın, bu transferi uygun bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirebileceği kaydedildi.
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GIRONA
Romeu ile Beşiktaş'ın yanı sıra İspanya La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Girona'nın da ilgilendiği kaydedildi.
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Romeu ile ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırsa da siyah beyazlı takımın girişimlerini sürdüreceği aktarıldı.
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32 yaşındaki ön libero, bu sezon Barcelona ile 32 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.