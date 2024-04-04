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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza transfer kancası! - Son dakika haberi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza transfer kancası!

        Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:25
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          Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

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          Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan siyah-beyazlılar için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

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          Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Barcelona forması giyen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak istiyor.

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          BEŞİKTAŞ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

          Haberde, sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden orta saha oyuncusunun İspanya'dan ayrılmak istemediği belirtilirken, siyah-beyazlı takımın oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

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          Öte yandan oyuncuyu ikna etmesi halinde Beşiktaş'ın, bu transferi uygun bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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          BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GIRONA

          Romeu ile Beşiktaş'ın yanı sıra İspanya La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Girona'nın da ilgilendiği kaydedildi.

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          Romeu ile ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırsa da siyah beyazlı takımın girişimlerini sürdüreceği aktarıldı.

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          32 yaşındaki ön libero, bu sezon Barcelona ile 32 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.

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