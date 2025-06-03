Beşiktaş'tan Banza bombası!
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı Simon Banza için devreye girdi.
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Portekiz basını, Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyip Braga'ya geri dönen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
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O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş, Braga'dan Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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Oyuncuyu satmak ve önemli bir gelir elde etmek isteyen Braga, transferi kolaylaştırmak adına Trabzonspor ile anlaşılan 25 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde 10 milyon Euro'luk indirim yaptı.
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Ancak Siyah Beyazlılar ise henüz 15 milyon Euro'yu bulan bu bedeli ödeme konusunda bir karara varmadı.
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İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
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Banza bu sezon Trabzonspor'da 37 resmi maça çıkarken 22 gol kaydetti.
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