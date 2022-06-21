Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Bologna forması giyen Avusturyalı forvet Arnautovic ve Benfica forması giyen Seferovic için harekete geçti.

Her iki oyuncunun şartları için kulüpleriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, şartların oluşması halinde iki oyuncudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

ÇEBİ KONUŞTU

Öte yandan konuyla ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.