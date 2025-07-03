Beşiktaş'ta yol ayrımı: Alex-Oxlade Chamberlain
Beşiktaş, 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
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Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
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Ciro Immobile ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.
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Yönetim son olarak Norveçli teknik adamın planlarında yer almayan Alex-Oxlade Chamberlain ile masaya oturdu.
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1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Son senesine giren ve yıllık 2.5 milyon Euro net maaş kazanan İngiliz yıldızla 1.5 milyon Euro'luk fesih bedelinde el sıkışıldı.
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31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 50 maça çıkarken 5 gol - 1 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 556 dakika sahada kaldı.
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