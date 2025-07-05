Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi sürüyor
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.