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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk görevinden ayrıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk görevinden ayrıldı!

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:53
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        Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk görevinden ayrıldı!
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        Beşiktaş Kulübü, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün görevinden ayrıldığını duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, "15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır. Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca divan başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan divan başkanlık kurulu ikinci başkanımız Fethi Hinginar, divan kurulu başkanlığını üstlenmiştir." denildi.

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