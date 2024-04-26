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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın sözleşmesi uzatıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın sözleşmesi uzatıldı!

        Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:08
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          Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş ilk hamlesini iç transferde yaptı.

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          Siyah beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç’un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

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          Beşiktaş, 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.

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          Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu.

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