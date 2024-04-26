Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın sözleşmesi uzatıldı!
Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Giriş: 26.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:08
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Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş ilk hamlesini iç transferde yaptı.
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Siyah beyazlılar, Tayyip Talha Sanuç’un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
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Beşiktaş, 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.
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Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu.
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