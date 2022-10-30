Beşiktaş'ta ilk kez 2015-2016 sezonunda görev yapan Şenol Güneş ligde siftahı Mersin İdmanyurdu deplasmanında yapmıştı. Siyah-beyazlılar o maçı 5-2'lik skorla kazanırken Cenk Tosun yıldızlaşmış ve üç golle gecenin kahramanı olmuştu. 16 Ağustos 2015'te 5-2'lik galibiyete uzanan Beşiktaş, 2022'de de yine Şenol Güneş'in ilk maçında 5-2'lik galibiyet aldı.
5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 33. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
48. dakikada Beşiktaş yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1
62. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 4-2. 78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Weghorst, kaleci Anıl Demir'i geçerek dar açısına rağmen sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-2
CENK BU KEZ İKİ GOL ATTI!
2015'teki Mersin İdmanyurdu mücadelesinde hat-trick yapan Cenk Tosun, bu kez iki gol attı ancak üç gole doğrudan katkı sağladı. 5. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran milli futbolcu 62'de kafa vuruşuyla ikinci golünü kaydetti. Cenk, 33'te Weghorst'un golünün de hazırlayıcısı oldu.
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