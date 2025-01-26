Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        36
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jonas Svensson ve Emirhan Topçu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jonas Svensson ve Emirhan Topçu

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson ve Emirhan Topçu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

        Mücadelede sakatlanan Norveçli oyuncu Jonas Svensson, oyuna devam edemedi ve devre arasında oyundan çıktı.

        31 yaşındaki futbolcunun yerine Onur Bulut dahil oldu.

        EMİRHAN TOPÇU DA SAKATLANDI

        Koşu yaptığı sırada baldırını tutan Emirhan Topçu, sonrasında kendini yere bıraktı.

        Oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcunun yerine 71. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov dahil oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Habertürk Anasayfa