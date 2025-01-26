Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jonas Svensson ve Emirhan Topçu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson ve Emirhan Topçu sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadelede sakatlanan Norveçli oyuncu Jonas Svensson, oyuna devam edemedi ve devre arasında oyundan çıktı.
31 yaşındaki futbolcunun yerine Onur Bulut dahil oldu.
EMİRHAN TOPÇU DA SAKATLANDI
Koşu yaptığı sırada baldırını tutan Emirhan Topçu, sonrasında kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcunun yerine 71. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov dahil oldu.