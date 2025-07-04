Beşiktaş'ta sağ kanat Rashica'ya bağlı!
Beşiktaş, teklifler olan Milot Rashica'nın satılması halinde sağ kanat transferini gündemine alacak. Siyah-beyazlıların Vaclav Cerny için de şimdilik bir girişiminin olmadığı öğrenildi.
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Yeni sezonda iddialı bir hücum hattı kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin ardından gözünü kanatlara çevirdi.
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Siyah-beyazlılar, sol kanat takviyesi için ciddi şekilde çalışmalarını sürdürürken sağ kanat için ise durum Milot Rashica'nın geleceğine bağlı.
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Almanya ve İtalya'dan talipleri bulunan Kosovalı yıldız için henüz somut bir teklif ulaşmazken iyi bir rakamın önerilmesi halinde Beşiktaş ayrılığı değerlendirmeye alacak.
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Rashica ile yolların ayrılması halinde ise sağ kanat transferi gerçekleştirilecek.
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Beşiktaş'ın uzun süredir adı gündemde olan Vaclav Cerny için de bir girişiminin olmadığı öğrenildi.