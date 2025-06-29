Beşiktaş'ta sağ beke iki aday!
Beşiktaş, Osayi transferinden vazgeçmesinin ardından Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ve Southampton ile yollarını ayıran Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.
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Beşiktaş, sol bekin ardından sağ bek transferini de hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak istiyor.
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Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ile anlaşamayan ve masadan kalkan Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren isimleri gündemine aldı.
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Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ve Southampton ile yollarını ayıran Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.
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OYUNCU PERFORMANSLARI
Wolverhampton'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 31 yaşındaki Nelson Semedo, 5 asist yaptı.
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Southampton'da 35 maçta süre bulan 28 yaşındaki Kyle Walker-Peters ise 2 asist yaptı.