Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul düzenleniyor

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başladı.

Genel kurulda Uğur Poyraz, divan kurulu başkanı olarak seçildi. Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddelerine geçildi.

Kulüp yönetimi, genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesini isteyecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da genel kurulda kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, Beşiktaş camiasının yeniden birlik olması gerektiğini dile getirerek sözlerine başladı. Adalı, "Beşiktaş Kulübü tarihi boyunca birçok zorlu süreçten geçmiş ve bütün bu zorlukların ardından bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmeyi başarmış, ülkemizin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş'ımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum itibarıyla yeniden birlik olmamız ve ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu salonda yer alan herkesin, Beşiktaş’ın tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağını ve burada alınacak kararlar vesilesiyle de ulaşacağımız büyük başarıların paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DİKİLİTAŞ PROJESİ, BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAKTIR"

Serdal Adalı, kongrenin ana başlığının gayrimenkul projesi olduğunu hatırlatarak, "Bu proje, Beşiktaş'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden devasa bir 50 milyon Euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin Euro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Kısacası bu proje Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır. Bunun için de Dikilitaş projesi tarihi bir fırsat olarak önümüzde duruyor" şeklinde konuştu.

"İSTEĞİMİZ TEKER TEKER TEMİZLEYEREK İLERLEMEK"

Dikilitaş projesi hariç yetki istenilecek diğer maddelere ilişkin de açıklamalar yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Sadece 1 ay önce yüzde 19 artarak, yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın; 51'in altına düşmemek kaydıyla kullanılma yetkisini de oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma yapmak olmamasına rağmen, bu yetkinin özellikle yatırımcılarımızı koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Ayrıca bugün sizlerden istediğimiz diğer yetkilerle de yıllardır çözüme ulaşmamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan; fakat bir türlü de içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretlerdeki BJK Plaza’mız, Fulya’daki ofis katlarımız ve yine Fulya’daki Akaryakıt istasyonumuz bizim önemli değerlerimiz. Ama biz bu 3 konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle ve hep şikayetvari ifadelerle anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı en iyi şekilde koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp, günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek ve bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu 3 taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım" diye konuştu.