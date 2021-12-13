Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bugün saat 14.00'te başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerle bir araya gelecek.

EN BÜYÜK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Çebi ve kurmayları, kritik toplantıda tüm adayları masaya yatıracak. Siyah-beyazlılarda yerlilerden Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay isimleri öne çıkarken Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ise yabancı aday olarak listede.

Başkan Çebi'nin Beşiktaş'ta görev aldığı ilk dönemde de birlikte çalıştığı Güneş'e sıcak baktığı kaydedildi. Bir süredir memleketi Trabzon'da bulunan Güneş'in bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı ifade edilirken toplantıda çıkacak karara göre yarın masaya oturulabilir.

PINHEIRO SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta yerli adaylardan diğeri ise Okan Buruk... Başakşehir'in ardından bir süredir takım çalıştırmayan 48 yaşındaki hocanın Beşiktaş iddialarına sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Direktörü Ceyhun Kazancı'nın görüşüp prensip anlaşmasına vardığı Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ise yabancı aday olarak toplantıda masada olacak.

Toplantıda çıkacak karara göre yeni teknik adam için girişimlere hemen başlanacağı ifade edilirken Fenerbahçe derbisinde takımın başında yeni hocanın olması planlanıyor.