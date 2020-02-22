Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde bir sürpriz gelişme yaşandı! Teknik direktör Sergen Yalçın, Jeremain Lens'e ilk 11'de forma verdi. Üst üste 4 maçta ilk 11'de yer alan Diaby ise kulübeye çekildi.

Lens geçen haftaki Başakşehir mücadelesinde de maça ilk 11'de başlamış ancak orijinal mevkiisinin dışında, sağ bekte görev yapmıştı. Diaby ise bu sezon 28 maçta süre alırken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.