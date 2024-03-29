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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan ve Patrick Schick! - Son dakika transfer haberi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan ve Patrick Schick!

        Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ve Çek golcü Patrick Schick'i gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:56
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          Bu sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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          Siyah-beyazlı yönetim şampiyonluk için kolları sıvarken, transfer listesinde birçok yıldız oyuncu yer alıyor.

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          Hemen hemen her mevkiye takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isimler Salih Özcan ve Patrick Schick oldu.

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          Kartal, orta sahasını Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'la güçlendirmek istiyor.

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          Aboubakar ve Cenk Tosun'la yolları ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş'ın golcü adayı ise Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı forvet Patrick Schick.

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          Siyah-beyazlı yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

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          Dortmund'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Salih Özcan, bu sezon takımıyla 26 resmi maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.

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          28 yaşındaki Çek golcü Schick ise Leverkusen formasıyla 20 resmi maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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          Schick, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen ve Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Leverkusen'de maçlara genellikle kulübede başlıyor.

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          1.91'lik boyuyla dikkat çeken Patrick Schick'in takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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