Beşiktaş'ta hedef Salih Özcan ve Patrick Schick!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ve Çek golcü Patrick Schick'i gündemine aldı
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Bu sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.
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Siyah-beyazlı yönetim şampiyonluk için kolları sıvarken, transfer listesinde birçok yıldız oyuncu yer alıyor.
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Hemen hemen her mevkiye takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isimler Salih Özcan ve Patrick Schick oldu.
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Kartal, orta sahasını Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'la güçlendirmek istiyor.
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Aboubakar ve Cenk Tosun'la yolları ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş'ın golcü adayı ise Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı forvet Patrick Schick.
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Siyah-beyazlı yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
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Dortmund'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Salih Özcan, bu sezon takımıyla 26 resmi maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.
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28 yaşındaki Çek golcü Schick ise Leverkusen formasıyla 20 resmi maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Schick, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen ve Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Leverkusen'de maçlara genellikle kulübede başlıyor.
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1.91'lik boyuyla dikkat çeken Patrick Schick'in takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.