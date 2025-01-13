Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'ya ülkesinden talip çıktı.

Brezilya basınından Universe Online'ın haberine göre; Corinthians, Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Paulista ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.

REKLAM advertisement1

Brezilya kulübünün, 34 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenmek için Gabriel Paulista'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Haber detayında; Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'a büyük bir sevgi beslediği ve yakın çevresine bir gün siyah beyazlı takımda forma giyme arzusunda olduğunu dile getirdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle şubat ayında sahalara döneceği hatırlatıldı. Gabriel Paulista, Beşiktaş'ta 16 maçta forma giyerken, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 kez de asist yaptı.