Beşiktaş, DeAndre Yedlin için Newcastle United ile görüşmelere başlamıştı.

27 yaşındaki ABD’li sağ bek konusunda İngiliz ekibi takımdan gidecek futbolcuların durumunu bekliyor.

Şartlar oluşursa, Yedlin, Kartal olacak. Yedlin'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.