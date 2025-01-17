Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov Samsunspor kadrosundan çıkarıldı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Reeder Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar bu maç öncesinde Bahtiyar Zaynutdinov'un riske edilmemesine ve kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahtiyar Zaynutdinov Bodrumspor müsabakası ardından uyluk arka adele tendon grubunda (semitendinozus) mevcut olan ağrısı nedeni ile yapılan değerlendirme ve görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti nedeni ile riske edilmemesine ve kadrodan çıkartılmasına karar verilmiştir." denildi.