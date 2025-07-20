Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda: Musrati, Onana, Zaynutdinov!
Avusturya'daki kampını tamamlayan Beşiktaş'ta yol ayrımına gidilecek isimlere teklifler bekleniyor. Siyah-beyazlılar; Al-Musrati, Jean Onana ve Zaynutdinov ile kısa süre içerisinde vedalaşmayı planlıyor.
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Beşiktaş’ta Avusturya kampı geride kaldı. Kadroda yer alan tüm oyuncuları kampa götüren Ole Gunnar Solskjaer, soru işareti bulunan isimleri daha net görme şansı yakaladı.
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Son oynanan Petrzalka maçının ardından Norveçli çalıştırıcı, “Bugün futbolculara fikrimi değiştirmeleri için şans verdim. Fakat bazı isimler fikrimi değiştiremedi.” şeklinde konuşmuştu.
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Beşiktaş’ta yol ayrımına gidilecek isimler de Avusturya kampının ardından netlik kazanmaya başladı. Siyah beyazlılarda Al Musrati’ye gelecek teklifler değerlendirilecek.
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Libyalı futbolcu, 4 hazırlık maçına da yedek kulübesinde başlarken, sadece 2 karşılaşmada 2’nci yarıda oyuna dahil oldu.
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Bir diğer isim Onana. Kamerunlu futbolcu için teklif bekleniyor. Siyah beyazlıların 4 hazırlık maçına da yedek başlayan Onana, sadece son oynanan Petrzalka mücadelesinin 2’nci yarısında oyuna dahil oldu.
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Beşiktaş, Bahtiyar Zaynutdinov ile de yol ayrımına yakın. Kazak futbolcu için özellikle Rusya’dan teklif gelebileceği iddia edildi.
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