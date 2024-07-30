Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Emirhan Topçu...
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu transferini açıklamaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, imzaların atılmasının ardından resmi duyuruyu yapacak.
Giriş: 30.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:41
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu transferini bitiriyor.
Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi ile yapılan bonservis görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi.
23 yaşındaki futbolcu ile de prensipte el sıkışan Beşiktaş yönetimi, imzaların atılmasının ardından transferi resmen duyuracak.
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