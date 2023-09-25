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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain sevinci! Galibiyet golü yeni transferden geldi - BJK haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain sevinci!

        Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken galibiyet golünü yeni transfer Alex Oxlade-Chamberlain'in atması herkesi mutlu etti

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 25.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:15
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        Sonunda Chamberlain!
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        Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılar, Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sararken galibiyet golünün Alex Oxlade-Chamberlain'den gelmesi teknik heyeti de mutlu etti.

        Kartal'a sezon başında gelen İngiliz yıldız, ikinci kez 11'de başlarken oynadığı futbolla da bu kez tam not aldı. 62. dakikada Salih Uçan'ın asistinde şık kontrolü ve vuruşuyla takımını öne geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 3 puanı da getiren isim oldu.

        RAKAMLARDA DA GÖZ DOLDURDU

        Chamberlain, 61 kez topla buluşup %85 pas isabeti sağlarken 3 kilit pas attı ve 3 de ikili mücadele kazandı. Chamberlain çektiği 3 şutta da kaleyi bulurken bunların birinde gol sevinci yaşadı.

        Teknik direktör Şenol Güneş'in de Chamberlain beklenen performansı ortaya koymasından dolayı mutlu olduğu öğrenildi.

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