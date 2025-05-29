Beşiktaş'ta 3 katlı restoranda yangın

Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan Çiğdem Sokak'taki 3 katlı restoranda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler, terasa kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir çalışan, olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

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Restoranda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.